Casal é encontrado com vida 36 horas após veículo cair em ribanceira em SC

Um casal foi encontrado com vida, na manhã da segunda-feira, 8, 36 horas após cair em uma ribanceira de aproximadamente 200 metros, próximo ao mirante da Serra Dona Francisca, na região de Campo Alegre, Santa Catarina.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o casal retornava de uma viagem a Campo Alegre, no último sábado, 6, quando perdeu o controle do veículo, uma caminhonete Hilux prata, na última curva da rodovia, no km 16,8, da SC-418.

De acordo com a Polícia, o resgate ocorreu após o filho deles começar a procurar em trechos da rodovia SC -418 e após avistar o veículo.

Wilmar de Oliveira, de 57 anos, e Maria Borges de Oliveira, de 53 anos foram atendidos ainda no local pelos Bombeiros Voluntários de Joinville e encaminhados pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital Municipal São José, em Joinville.

Segundo Ricardo Vitorino, coordenador operacional dos Bombeiros Voluntários, a equipe de resgate teve que abrir uma clareira, derrubando algumas árvores com motosserra, para que o helicóptero pudesse realizar o içamento das vítimas.

"O casal tinha diversos ferimentos. O senhor estava ao lado do carro, com fraturas nas costelas e tinha dificuldades para respirar e a esposa foi encontrada 20 metros abaixo dele, com lesão na coluna, fraturas de clavícula e ombros. Eles tinham diversas picadas de insetos", explicou Vitorino.