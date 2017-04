Casal é agredido após briga de trânsito na Vila Madalena

Um casal foi agredido após uma discussão de trânsito na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de domingo, dia 2 de abril. O caso ocorreu por volta das 2 horas na esquina das ruas Aspicuelta e Girassol.

Em boletim de ocorrência registrado no 14° Distrito Policial, em Pinheiros, uma das vítimas - um empresário de 31 anos - disse que o motorista de um Hyundai ficou alterado após ouvir que a faixa de pedestre teria de ser respeitada.

Neste momento, conforme o relato da vítima, o motorista desceu do carro e atirou. Além do motorista, outros dois ocupantes desceram do automóvel e agrediram o empresário e a noiva. Ninguém foi atingido.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um homem atirou na direção do empresário, mas foi contido por um indivíduo de capuz que passava no local. Em seguida, a mulher foi agredida com um soco e caiu.

As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Beneficência Portuguesa, na região central da capital.

O caso foi registrado como lesão corporal pelo 14° DP, que requisitou exame do Instituto Médico-Legal (IML) para as vítimas. Eles foram orientados ainda a comparecer ao 91° DP para realizar possível reconhecimento dos autores pelo Projeto Félix - sistema que apresenta fotografias dos suspeitos - e a fazer representação no prazo máximo de 6 meses.

Segundo o delegado responsável pela ocorrência, Roberto Krasovic, a polícia civil aguarda depoimentos de testemunhas e intimou o comparecimento das vítimas à delegacia na tarde desta quarta. Uma equipe foi deslocada para o caso e foram instaurados inquéritos para apurar o episódio. Não há informações sobre os suspeitos.

