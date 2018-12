Casal detido por drones em aeroporto é liberado

A polícia britânica liberou no domingo, 23, sem acusações duas pessoas presas em um inquérito que investiga o uso ilegal de drones no Aeroporto de Gatwick, em Londres, que paralisou as operações por três dias na semana passada.

A polícia de Sussex prendeu um homem de 47 anos e uma mulher de 54 anos na noite de sexta-feira, depois que o uso de drones no campo aéreo do aeroporto entre quarta e sexta forçou o desvio ou o cancelamento de cerca de mil voos, afetando 140 mil passageiros. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.