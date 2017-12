Casal de mulheres sofre preconceito em padaria em São Paulo

"O gerente pediu pra eu vir aqui falar com vocês porque ele sabe que eu sou gay" - Foto: Redes Sociais

Na última sexta-feira, 23, um casal de namoradas relatou ter sofrido preconceito em uma padaria no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. As namoradas teriam sido advertidas por uma funcionária, também homossexual, que lhes pediu para pararem se de abraçar.

O relato foi publicado no perfil da rede social de Tatit Brandão, que namora Laura Baruffaldi. Segundo Tatit, a funcionária que as abordou contou que dois clientes reclamaram do casal ao gerente. A atendente afirmou também ser homossexual, desde os 11 anos. "O gerente pediu pra eu vir aqui falar com vocês porque ele sabe que eu sou gay".

Tatit também denunciou o assédio moral contra a funcionária. "A funcionária recebendo uma ordem do chefe não está em posição de argumentar, nem discutir, nem se negar a nada, ainda que a ordem seja oprimir pessoas iguais a ela, e a si mesma".

O caso ganhou proporções nas redes sociais, e a padaria Delícia de Perdizes, próxima à avenida Afonso Bovero, publicou carta de retratação. "Queremos nos retratar publicamente com o casal Tatit Brandão e Laura M Baruffaldi. Por elas terem passado pela degradante situação de se sentirem erradas, quando não fizeram nada mais que demonstrar o sentimento que sentem uma pelo outra".

O estabelecimento também respondeu às acusações de assédio moral contra a atendente. "A culpa não é da funcionária que as abordou. A culpa é da Delícia de Perdizes".