Casais que esperam bebês viajam em babymoon para destinos paradisíacos

Ao fazer uma reserva, os visitantes podem informar que estão a espera de um bebê e automaticamente serão acomodados com a babymoon experience em uma villa luxuosa com estilo de casa na árvore (dependendo da disponibilidade) / Divulgação

As viagens de babymoon são uma nova tendência, aparecendo como uma oportunidade romântica para casais que esperam um novo bebê. Seychelles é um destino que transborda romantismo e já vem sendo a escolha para diferentes celebrações há muito tempo, sejam elas lua de mel, bodas, casamento ou outras. Por isso, o destino é também ideal para casais em babymoon e hotéis como o Four Seasons já começaram a focar neste tipo de viagem.

Localizado na incrível praia de Petite Anse, uma das mais bonitas da ilha de Mahé (principal do arquipélago), o Four Seasons Seychelles é ideal para casais em busca de privacidade e sossego. O resort conta com luxuosas vilas privativas, todas com piscina de borda infinita, que se estendem em uma costa montanhosa coberta por floresta tropical. O Four Seasons se destaca pelo seu excelente atendimento, pelo seu relaxante spa e seus dois restaurantes – de cozinha internacional e de culinária creole.

O hotel agora oferece ainda mais conforto para os casais que estão esperando um novo bebê, que merecem uma atenção especial. Ao fazer uma reserva, os visitantes podem informar que estão a espera de um bebê e automaticamente serão acomodados com a babymoon experience em uma villa luxuosa com estilo de casa na árvore (dependendo da disponibilidade). Um kit especial com itens essenciais para a gravidez estará esperando o casal em suas acomodações, ele inclui boia de piscina e um celular com ligação direta para saciar qualquer desejo pelos mais diferentes tipos de comida ou para o pedido de qualquer item que esteja faltando para proporcionar o maior conforto para os dois. Esses são apenas alguns mimos que os viajantes podem esperar. Os casais também podem optar por incluir experiências como yoga para gestantes, massagem ou jantar na villa por um custo adicional.

Veja Também

Comentários