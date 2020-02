Casa própria é realização do sonho de Fabiana e de outras 99 famílias em Sete Quedas

Sete Quedas (MS) – A professora Fabiana Aparecida dos Santos Pereira, de 23 anos, e o filho Antony, de 2 anos, mudam de endereço nesta terça-feira (18.2), em Sete Quedas – a 471 quilômetros de Campo Grande. Ela vai deixar de pagar aluguel para receber as chaves da casa própria.

“É bom, né!? Sempre sonhei ter a minha casinha. Não vejo a hora de receber as chaves. É minha mesmo! Vou cuidar melhor. A gente cuida a dos outros também, mas mais o que é da gente”, contou Fabiana.

As chaves da casa própria para 100 famílias é uma das entregas que serão feitas hoje pelo governador Reinaldo Azambuja em Sete Quedas. Os investimentos entregues nesta terça somam mais de R$ 13 milhões, incluindo R$ 8,2 milhões em habitação, além de obras de pavimentação e saneamento.

As unidades habitacionais foram construídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Dos R$ 8,2 milhões investidos nas casas, R$ 1,56 milhão são de recursos próprios do Governo do Estado.

São 50 unidades no Residencial Itaporã I e 50 no Residencial Itaporã II, todas com infraestrutura completa: asfalto, água, energia elétrica e sistema de aquecimento solar.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Saul Schramm