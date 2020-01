Casa do Trabalhador oferta mais de 2,8 mil vagas em todo o Estado hoje

Lista completa pode ser acessada pela internet - Arquivo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), por meio da Casa do Trabalhador, oferece 2.683 vagas de emprego para algumas cidades do interior do Estado nesta segunda-feira (20).

Em Aquidauana são 421 oportunidades sendo para: trabalhador da cultura de maçã (407), atendente de farmácia (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de funerária (1), campeiro na pecuária (8), caseiro (1), forneiro (1) e peão de pecuária (1). Bataguassu são 51 vagas sendo 33 para ajudante de reflorestamento e 18 para auxiliar de linha de produção.

Em Dourados são 28 oportunidades divididas em analista administrativo (1), azulejista (2), operador de caixa (1), farmacêutico (1), eletricista (1), entre outras. Iguatemi está com 1.631 vagas para trabalhador da cultura de maçã.

Rio Verde de Mato Grosso tem vagas para servente de serviços gerais (37), pedreiro (10), operador de retro-escavadeira (1), motorista de basculante (7), carpinteiro (6) e ajudante de obras (7).

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho. Os interessados devem se cadastrar na Casa do Trabalhador da sua cidade presencialmente, de segunda a sexta-feira, horário a definir pela região, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.