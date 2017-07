Casa de Leis apoiou diversos eventos realizados na Capital no primeiro semestre de 2017

A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Escola do Legislativo, realizou e apoiou neste primeiro semestre de 2017 diversos eventos externos e cursos de aprimoramento, visando ampliar o atendimento à população e compartilhar conhecimento.

As atividades começaram com a realização dos cursos para novos vereadores, realizados de 01 a 10 de fevereiro, atendendo cerca de 100 pessoas, entre vereadores e servidores.

Já no dia 8 de abril a Casa de Leis apoiou o Dia do Bem, realizado no Centro Comunitário Santa Luzia, atendendo cerca de 250 pessoas.

A Escola do Legislativo participou também do II Encontro da Rede de Escolas de Governo do MS, realizado no dia 19 de abril no Auditório do IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

No dia 22 de maio foi realizado o 2º Fórum de Integração Trabalhista, reunindo cerca de 150 pessoas para discutir o projeto de reforma trabalhista, aprovado na Câmara dos Deputados e que tramita no Senado sob protestos de representantes da classe trabalhadora. O 2º Fórum de Integração Trabalhista, promovido pela Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul em parceria com a Casa de Leis, ofereceu um ciclo de palestras na perspectiva de várias entidades que militam no mundo do trabalho, apresentando as principais mudanças e os impactos na sociedade.

Outras sessenta pessoas, inclusive do interior de Mato Grosso do Sul, realizaram no dia 9 de junho, o 1º Workshop de Fotojornalismo, com os fotógrafos Roberto Higa e Izaias Medeiros.

A sessão comemorativa alusiva aos 20 anos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), Projeto desenvolvido pela Polícia Militar com o objetivo de afastar jovens e adolescentes do mundo das drogas foi promovido no dia 21 de junho. A solenidade lotou o Plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande, homenageando 69 personalidades, em sua maioria instrutores que já passaram ou ainda atuam no projeto.

A Casa de Leis realizou ainda, no último dia 24 de junho, o seminário “Economia Criativa: Desafios para o setor cultural", com objetivo de promover a troca de experiência e ampliar o diálogo acerca do setor cultural de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. O evento foi direcionado a todos os profissionais que atuam em áreas criativas e setores culturais, como artes plásticas, audiovisual, teatro, música, circo, literatura, cinema, games, websites, arquitetura, moda, gastronomia, museus, patrimônio cultural e natural, entre outros.

O Simpósio "Inovação em Saúde: A Fiocruz em MS" realizado gratuitamente no dia 30 de junho, reuniu cerca de 250 pessoas, que lotaram as quatro palestras. A primeira foi realizada pela presidente da Fiocruz, Dra. Nisia Trindade, expondo a “Saúde e Desenvolvimento Nacional”. Na sequência, o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz (VPPIS), Dr. Marco Aurelio Krieger, que falou sobre “Produção e Inovação em saúde”. Logo depois, o diretor da Fiocruz Ceará, Dr. Carlile explicou o “Apoio estratégico para o desenvolvimento Regional no Ceará” e, por fim, a diretora da Fiocruz Mato Grosso do Sul, Dra. Jislaine Guilhermino, falou sobre “Fiocruz Mato Grosso do Sul: conquistas, oportunidades e desafios”.

Durante o mês de junho, a Câmara Municipal apoiou também a realização da peça de teatro "Árvore que fala", levada a diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo 900 crianças de 4 a 7 anos nas instituições: Ceinf Paulo Siufi, Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos e Ceinf Laura Rodrigues de Oliveira.

