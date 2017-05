Casa da União Lar de Santana realiza show beneficente “Românticas Latinas” em Campo Grande

A Casa da União Lar de Santana realizará a produção de mais um show artístico em Campo Grande, com a renda do evento revertida integralmente para a instituição. O show acontecerá no Teatro Dom Bosco às 20:30 horas do dia 10 de junho (sábado).

A instituição vem se aprimorando na produção de eventos musicais, tendo realizado shows com os cantores Marcos Lessa, Flávia Wenceslau (ambos no Palácio Popular da Cultura) e mais recentemente com o renomado instrumentista Marcelo Loureiro (este no Teatro Dom Bosco).

Agora é a vez do cantor e compositor Aires Gonçalves, prata da casa, que já havia feito uma participação especial na apresentação do músico Marcelo Loureiro e agradou muito o público com suas canções românticas, cantando clássicos nacionais e internacionais.

O tenor Aires Gonçalves é dono de um timbre forte e marcante e que usa o seu talento sempre inspirado pela força e pela dimensão do amor, na expressão do romantismo e na consagração da eterna paixão. Valores esses, que não conhecem fronteiras, atravessando barreiras e chegando a todos os cantos e recantos do mundo.

Apresenta em sua essência a inspiração do romantismo latino, a musicalidade do show permeia um repertório de boleros e guarânias, com clássicos internacionais que marcaram gerações e gerações de amantes e apaixonados.

Mas, não para por aí. Orquestrado por um seleto grupo de instrumentistas de prestígio internacional, o show será palco para a gravação ao vivo do terceiro CD do artista e de seu primeiro DVD e contará com a participação especial do talento inigualável de Marcelo Loureiro, que assina a produção musical do evento.

Contando com uma qualidade técnica primorosa, tudo está sendo produzido e realizado pela Casa da União, que está preparando uma noite inesquecível e de rara beleza.

Além de diretores profissionais de áudio, vídeo, iluminação e cenografia, as equipes técnicas contratadas utilizarão equipamentos de ultima geração, com alto padrão de qualidade, usados na produção dos melhores eventos do país e do exterior.

Essa, sem dúvida, será uma rara oportunidade para os amantes das músicas latinas celebrarem uma noite memorável, onde o romantismo irá consagrar a eterna presença da força do amor.

Em Brasília, deputado federal faz coro aos prefeitos para levar recursos aos municípios de MS

Dagoberto participará de jantar oferecido pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) que reunirá prefeitos de todo Estado

A mobilização dos prefeitos em Brasília será a pauta da semana. Além dos vários encontros com os gestores municipais, Dagoberto também participará de reuniões no Congresso para tratar das finanças municipais. Em tempos de crise, é preciso capacitar o corpo técnico das prefeituras e acompanhar constantemente os trâmites dos convênios. O mandato parlamentar de Dagoberto é uma extensão das prefeituras e está sempre trabalhando nas demandas municipalistas.

O destaque da terça-feira (16) é a votação em Plenário do Projeto de Lei Complementar (PLP) 54/15, do Senado que propõe a regularização dos incentivos fiscais concedidos pelos estados. O Mato Grosso do Sul utilizou essa importante ferramenta fiscal para atrair diversas empresas que geraram milhares de empregos. É preciso garantir segurança jurídica para que os investimentos continuem acontecendo.

Na noite de terça, o deputado participará de jantar oferecido pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) que reunirá prefeitos de todo Estado. O mandato de Dagoberto está mobilizado para levar recursos para as prefeituras do Estado.

Na quarta-feira, Dagoberto cobrará a efetivação da Lei Kandir. Uma audiência pública vai debater uma proposta que torna obrigatórios os repasses da Lei. O Mato Grosso do Sul já perdeu cerca de meio bilhão de Reais em 2015 que poderiam ser repartidos com os 79 municípios. O governo Federal não pode continuar ignorando essa Lei e penalizando os estados menos industrializados.

