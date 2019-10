Casa da Saúde passa a atender em novo endereço 

Desde o dia 7 de outubro a Casa da Saúde está atendendo em um novo endereço, com objetivo de proporcionar melhores condições nos serviços oferecidos aos usuários. A unidade está funcionando na Rua Onze de Outubro, 220, no bairro Cabreúva, antiga Escola Estadual Riachuelo.

O prédio da antiga escola foi reformado para receber a unidade de saúde. O número de assentos para atendimento passou de 25 lugares para 96 e os guichês foram ampliados para onze no total. O depósito de medicamentos teve sua capacidade de armazenamento dobrada.

A nova Casa da Saúde tem mais de 1,3 mil metros quadrados, onde estão distribuídos os depósitos de medicamentos, as salas administrativas e outras áreas comuns.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e o Consórcio Guaicurus estão monitorando o fluxo de passageiros durante as primeiras semanas de atendimento para adequar as linhas de ônibus existentes na região. A linha de ônibus 229 atualmente é que passa pelo local.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. O atendimento é feito das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. A distribuição das senhas acontece até às 6 horas da tarde.

A Casa da Saúde já está em funcionamento e no dia 19 de outubro está prevista a visita do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta no local.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Subcom / Arquivo