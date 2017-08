Casa da Mulher Brasileira contrata servidores concursados e institui compromisso de igualdade de gênero

No evento do calendário oficial do Aniversário de 118 anos de Campo Grande , o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da vice-prefeita, Adriane Lopes, e da subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Stefanini, participou da solenidade de designação de servidores concursados para a Casa da Mulher Brasileira, da assinatura do Decreto que institui o selo de Compromisso com a Igualdade de Gênero (CIG) e do lançamento da Campanha “Agosto Lilás”.

“Primeiro que nós estamos valorizando os servidores que fizeram o concurso público e estão sendo chamados e, segundo, que a partir de agora a Casa da Mulher Brasileira terá servidores efetivos, o que dá mais segurança na continuidade dos trabalhos” disse o prefeito Marquinho ao dar boas vindas as novos funcionários.

A subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Stefanini, pontuou que cada vez mais os serviços da Casa da Mulher Brasileira estão sendo humanizados.

“Com a contratação dos novos servidores efetivos, vamos buscar ainda mais a humanização dos serviços e no atendimento das mulheres. Esta contração é necessária porque, desde a inauguração da Casa da Mulher, mais de 100 mil mulheres passaram por aqui em busca de serviços e atendimentos. Agradecemos ao prefeito por apoiar a luta das mulheres”, comentou Carla.

A juíza da 3ª Vara Contra Violência a Mulheres, Jaqueline Machado, disse que hoje ele pode visualizar o futuro para o atendimento das mulheres na Casa. “Em março não era possível ter esta visibilidade. Hoje é possível com a contratação dos novos funcionários. E quero dizer aos recém-contratados que aqui na Casa a contratação não é só um emprego, deve haver dedicação, porque estamos aqui para salvar vidas”, completou Jaqueline.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes a apresentação do selo de Compromisso com a Igualdade de Gênero (CIG) é uma estratégia de integração da mulher, sem discriminação, nas instituições públicas e privadas de Campo Grande.

“A cada dia que passa nós estamos buscando mais respeito pelas mulheres. O Poder Público está presente para fazer estes serviços por meio da Casa da Mulher Brasileira e da Subsecretaria da Mulher. Agradeço ao prefeito Marquinhos pela oportunidade dada as mulheres e tenho certeza que todas atuam e farão a diferença em Campo Grande”, disse Adriane Lopes.

Para o chefe de gabinete do prefeito, Alex de Oliveira Gonçalves, esta contratação representa uma vitória e a Casa da Mulher Brasileira é uma referência no Brasil. “O trabalho do nosso prefeito a cada dia é melhorar a estrutura humana e, com certeza, melhorar o atendimento das pessoas que procuram os serviços da Casa da Mulher Brasileira”, avaliou.

A psicóloga Dulce Regina foi uma das contratadas e considerou um avanço no serviço público e, principalmente, para as pessoas carentes que precisam do atendimento psicológico e não possuem recursos. “Aqui nós vamos trabalhar com as mulheres vitimas de violência e ter um trabalho seguro dá mais tranquilidade e com certeza nosso atendimento será humanizado”, analisou.

A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi, representando o Governo Federal, fez um balanço dos atendimentos da Casa da Mulher Brasileira.

“Na gestão do prefeito Marquinhos Trad, nós tivemos 6,5 atendimentos de janeiro a julho de 2017. É um número expressivo e as mulheres têm procurado seus direitos. Isso é muito importante porque mostra que a gestão da prefeitura é compromissada com a política pública da mulher vítima de violência”, pontuou.

Selo

Nessa ótica, a Subsecretaria de Políticas para Mulher, com a preocupação de promover ações que viabilizem a igualdade de gênero no mundo do trabalho, apresenta o Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” – CIG, como estratégia de integração da mulher, sem discriminação, nas instituições públicas e privadas do Município de Campo Grande.

O Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” – CIG, inspirado nos sete Princípios de Empoderamento das Mulheres, ditados pela ONG Mulheres Brasil, em conjunto com a Rede Brasileira do Pacto Global, será concedido às instituições públicas e privadas, que se comprometam a adotar, no âmbito de sua esfera de competência, ações efetivas em favor da igualdade de gênero no mundo do trabalho.

