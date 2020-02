Casa da Mulher Brasileira comemora cinco anos de existência com redução de crimes graves

A Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, referência nacional no combate e atendimento à mulheres vítimas de violência doméstica, completa cinco anos de existência nesta segunda-feira (03), sendo a primeira do Brasil a ser inaugurada. Desde sua inauguração até o momento, a CMB contabiliza quase 70 mil mulheres atendidas. Hoje já são sete unidades em funcionamento no país.

Para o prefeito Marquinhos Trad, quando uma mulher vítima de violência resolve procurar a CMB, ela deve estar segura de que terá um proteção efetiva, mesmo quando saia de lá. “Quando uma mulher resolve entrar por essa porta, ela deve ter a certeza que terá um escudo lá fora. E esse tem sido os esforços de vocês, além de dar todo suporte e orientação para que essas mulheres refaçam a vida delas”. O prefeito ainda destacou que o trabalho realizado pela CMB em Campo Grande é referência nacional. “Recentemente estive em Brasília e para minha alegria a ministra Damares Alves, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, elogiou o empenho de vocês”.

Segundo a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, o sucesso da Casa da Mulher Brasileira se reflete na diminuição de crimes graves e no reconhecimento das mulheres vítimas de violência que procuram a Casa. “Os números recentes demonstram que estamos no caminho certo. Se nós compararmos os dados da Segurança Pública Estadual da Polícia Civil, de 2018 e 2019, embora tenha sido registrado um aumento dos boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica, os crimes graves como feminicídio, ameaça, lesão corporal dolosa e estupro foram reduzidos. Isso demonstra que nossa equipe está de fato empenhada para que esses crimes sejam cada vez mais reduzidos”.

Serviços

O grande diferencial da Casa da Mulher Brasileira é oferecer em um único local serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica e até mesmo cuidado com as crianças – brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes.

A Casa faz parte do programa federal Mulher, Viver sem Violência e é coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Seu principal objetivo é facilitar o acesso aos serviços especializados no combate à violência doméstica além de garantir condições que promovam o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica.

Em funcionamento 24 horas por dia, a Casa fica localizada na rua Brasília, Lote A, Quadra 2 s/n – Jardim Ima. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 2020-1300.