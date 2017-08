Casa Brasil na Universíade divulga cultura e competições que ocorrerão no país

Um russo passa curioso e observa voluntárias taiwanesas dançando uma coreografia desengonçada na Vila dos Atletas, da Universíade de Taipei. O som é o hit Sua Cara, de Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar, e um grupo de atletas lituanas se aproxima para arriscar uns passos. O clima de festa na noite de ontem (22) era na Casa do Brasil, inaugurada para promover a imagem do país e competições internacionais marcadas para Goiânia, Aracaju e Manaus.

O presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, conta que a experiência é inspirada na Casa Brasil dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.

"Vamos mostrar os eventos internacionais que serão realizados no Brasil no próximo ano e convidar os países para ir", diz Cabral, que afirma que também será divulgada a cultura brasileira: "É importante mostrar esse Brasil para que o mundo veja que o nosso país é muito melhor do que as pessoas imaginam".

Os eventos a que o presidente se refere são o Beach Games Internacional, marcado para dezembro em Manaus, e os campeonatos mundiais universitários de luta olímpica e xadrez, marcados para setembro do ano que vem, em Goiânia e Aracaju, respectivamente.

O espaço foi visitado ontem pelo diretor do escritório comercial do Brasil em Taipei, que executa funções consulares em Taiwan. Fabio Guimarães elogiou a iniciativa e disse que vai aproveitar o espaço para distribuir material de divulgação do Brasil.

Assim como o diretor do escritório brasileiro em Taipei, participou da visita o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Leandro Cruz Fróes da Silva, que está na cidade acompanhando a Universíade.

"É um espaço importante para difundir a cultura, o jeito brasileiro, o modo de vida brasileiro e para integrar os nossos atletas e os de outros países".

Ontem (22), o espaço foi usado para homenagear os medalhistas do judô Eleudis Valentin, Tamires Crude, Bárbara Timo e Vinicius Panini. A intenção da CBDU é que essas homenagens se repitam sempre que houver medalhas. A programação do local vai contar com entrega de brindes, música brasileira e atividades culturais.



* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU)

