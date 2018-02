Casa Branca retira sigilo de memorando de sobre caso Rússia

Para os republicanos do Comitê de Inteligência, no entanto, foi revelada uma má conduta grave do FBI que precisa ser tornada pública - Foto: Estadão Internacional

A Casa Branca retirou o sigilo sobre um memorando do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes a respeito da investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. O documento, que tem como base informações confidenciais, alega que o FBI abusou de seus poderes de vigilância na investigação.

O Departamento de Justiça e os democratas vinham fazendo lobby para impedir que o presidente Donald Trump liberasse o memorando, dizendo que ele poderia afetar a segurança nacional e induzir a população ao erro. Para os republicanos do Comitê de Inteligência, no entanto, foi revelada uma má conduta grave do FBI que precisa ser tornada pública.

Durante evento na Casa Branca, Trump disse que enviou o texto ao Congresso. "Eles sabem o que vão fazer", afirmou. De acordo com fontes, o memorando deve ser publicado em breve.