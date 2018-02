Casa Branca pede que agências do governo se preparem para possível paralisação

O Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês) pediu às agências do governo federal dos Estados Unidos que se preparem para a possibilidade de uma paralisação da máquina pública, à medida que o Congresso se prepara para aprovar um acordo orçamentário de dois anos elaborado pelos líderes republicano, Mitch McConnell, e democrata, Chuck Schumer, no Senado.

Caso Câmara e Senado aprovem a medida, o governo de Donald Trump não enfrentaria uma segunda paralisação. No entanto, o destino do plano é incerto na Câmara dos Representantes, tendo em vista que democratas e a ala conservadora do Partido Republicano já se posicionaram contra a proposta de dois anos.

Além de preparar as agências, o OMB voltou a ressaltar que apoia a medida bipartidária "e pedimos ao Congresso que envie a medida à mesa do presidente sem atraso". O Congresso tem até a meia-noite (de Washington; 3h, de Brasília) para aprovar o projeto e evitar o fechamento da máquina pública.