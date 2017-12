Casa Branca fará coletiva às 16h se reforma tributária for aprovada na Câmara

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou no Twitter que o Senado americano aprovou o que descreveu como a maior "reforma de corte de impostos" do país. Os senadores deram seu aval ao projeto nesta madrugada, por 51 votos a 48. Trump destacou que o projeto também revogou a obrigação de que os americanos adquiram seguro-saúde, como previsto no Obamacare.

Ainda na rede social, Trump afirmou que o plano de reforma tributária será votado uma segunda vez na Câmara dos Representantes na manhã desta quarta-feira (pelo horário local).

Ontem, a Câmara aprovou a proposta, mas veio à tona que três dispositivos do texto feriam regras do Senado. Por esse motivo, os deputados terão de votar o projeto outra vez.

Se a aprovação da reforma for confirmada na Câmara, a Casa Branca fará uma coletiva de imprensa para comentar o assunto por volta das 16h (de Brasília), informou Trump no Twitter.