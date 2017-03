Casa Branca estuda possível corte de US$ 18 bilhões em programas sociais

O governo dos EUA considera a possibilidade de fazer cortes orçamentários no valor de US$ 18 bilhões em programas sociais, que afetariam recursos para pesquisas na área médica, infraestrutura e desenvolvimento de comunidades.

Como o Orçamento para 2018 do presidente Donald Trup, que foi recentemente criticado tanto por democratas quanto por republicanos, os cortes têm pouca chance de serem aprovados.

No entanto, ao contrário do Orçamento, as reduções pretendidas não são uma proposta formal da Casa Branca. Os cortes, porém, foram enviados ao Congresso como um conjunto de "opções" para assessores do Partido Republicano e advogados que elaboram um projeto de gastos para o atual ano orçamentário, que se encerra em 30 de setembro.

Os documentos chegaram num momento em que continuam negociações sobre um pacote de gastos com o intuito de evitar o fechamento parcial do governo no fim do próximo mês.

O pacote deverá incluir US$ 1,1 trilhão em projetos não concluídos e atender o pedido do governo de gastos adicionais imediatos de US$ 30 bilhões para o Pentágono. Fonte: Associated Press.

