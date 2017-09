Casa Branca e republicanos devem propor grandes cortes de impostos neste semana

A Casa Branca e republicanos do Congresso estão finalizando um plano tributário que cortaria os impostos corporativos enquanto reduz a arrecadação entre os americanos mais ricos, com o presidente Donald Trump pronto para anunciar a proposta no meio da semana.

O plano de reescrever o código tributário do país seria a primeira grande reforma em três décadas e também deve eliminar ou reduzir algumas isenções.

O plano cortaria os impostos para os americanos mais ricos de 39,6% para 35%, de acordo com pessoas familiarizadas com o projeto que falaram sob condição de anonimato.

Além disso, os principais impostos corporativos seriam reduzidos para de 35% para cerca de 20%. A proposta ainda quer simplificar o sistema tributário, reduzindo o número de parcelas do imposto de renda de sete para três.

Trump disse que quer ver uma taxa de 15% para as corporações, mas o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que isso é muito pouco e pode prejudicar a dívida da nação.

O vice-presidente, Mike Pence, deve realizar eventos em Michigan e Wisconsin na quinta-feira para promover o plano tributário com líderes empresariais.

Os republicanos estão divididos com a possível eliminação de algumas isenções, ressaltando a dificuldade de reformar o código tributário mesmo com o controle republicano da Câmara e do Senado.

Trump planejou abordar o plano na quarta-feira em discurso em Indianápolis. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários