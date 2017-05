Casa Branca diz que Trump assinará lei de financiamento do governo dos EUA

A Casa Branca afirmou nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará a lei de gastos de US$ 1,1 trilhão aprovada no Congresso. O escritório orçamentário da Casa Branca informou em comunicado que a administração está satisfeita com o dinheiro adicional para o Pentágono e a segurança fronteiriça, embora esteja "preocupada" com o fato de que os congressistas ignoraram o pedido de Trump para mais gastos acompanhados de cortes de gastos em outros pontos do orçamento.

O comunicado é divulgado na véspera de uma votação na Câmara dos Representantes sobre a medida. O governo Trump concentrou esforços contra a visão de que o Partido Democrata superou a Casa Branca nas negociações.

A nota da Casa Branca diz que o US$ 1,5 bilhão em dinheiro para a segurança na fronteira é "um bom primeiro passo", embora não esteja previsto dinheiro para o controverso muro na fronteira com o México almejado por Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

