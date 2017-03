Casa Branca dá ultimato e exige votação nesta 6ª feira sobre reforma na saúde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou as negociações com os congressistas e exigiu um voto sobre a reforma no sistema de saúde na Câmara dos Representantes. Trump ameaçou manter o sistema atual, conhecido como Obamacare, e seguir para tratar de outros temas, caso perca na votação dos deputados nesta sexta-feira.

A decisão foi apresentada a deputados republicanos em uma reunião a portas fechadas na noite desta quinta-feira, após um dia longo e intenso de negociações. O voto ocorreria nesta quinta-feira, mas foi adiado para amanhã, já que a situação não tinha apoio suficiente entre conservadores, moderados e outros grupos republicanos.

O diretor do orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, disse aos deputados que o presidente já tinha discutido o tema o suficiente e estava pronto para votar e seguir em frente, seja qual for o resultado. O deputado republicano Duncan Hunter, da Califórnia, disse ao sair da reunião que, caso o governo perca, o sistema de saúde que entrou em vigor no governo do ex-presidente Barack Obama "fica por ora".

"Vamos votar", afirmou o estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, ao deixar a reunião. O resultado da votação nesta sexta-feira, porém, é incerto. Tanto deputados conservadores quanto moderados dizem que não há votos suficientes de apoio, após um dia longo de conversas. Fonte: Associated Press.

