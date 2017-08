Casa Branca avalia se irá demitir estrategista-chefe de Trump, diz imprensa

Uma decisão sobre a permanência de Steve Bannon, estrategista-chefe do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "iminente", afirmaram fontes da Casa Branca para a imprensa americana.

Bannon é considerado um dos porta-vozes do nacionalismo no governo Trump. Antes de fazer parte da equipe do republicano, ele dirigiu por quatro anos o Breitbart News, mídia considerada de extrema-direita, ou "alt-right", "extrema-direita alternativa", em português. Pessoas que se consideram desse grupo lideraram os protestos supremacistas brancos em Charlottesville, no último final de semana, que terminou em violência e morte de uma ativista.

Segundo a imprensa americana, o Chefe de Gabinete de Trump, John Kelly, avalia se Bannon irá se manter no cargo ou não, após suspeitas do presidente de que Bannon estaria vazando informações sobre a Casa Branca.

