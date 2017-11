Casa Branca admite retirar dispositivo sobre saúde de reforma tributária

A Casa Branca está disposta a retirar da proposta de reforma tributária do Senado um dispositivo que prevê a revogação de parte do chamado Obamacare, lei de saúde do governo americano anterior, caso esse torne um impedimento para a aprovação de uma das maiores prioridades do presidente dos EUA, Donald Trump.

O dispositivo elimina especificamente a exigência do Obamacare de que todos os cidadãos tenham seguro de saúde, sob pena de multa. Ontem, a senadora republicana Susan Collins defendeu que o assunto seja tratado separadamente.

Segundo o diretor de Orçamento de Trump, Mick Mulvaney, a Casa Branca admite a possibilidade de retirar o dispositivo do projeto.

Trump havia pressionado pela inclusão do dispositivo, de forma a mostrar progresso no objetivo dos republicanos de desfazer a legislação de saúde atual, após tentativas frustradas no Congresso meses atrás.

Mulvaney declarou ontem que a Casa Branca ainda deseja substituir o Obamacare, mas poderá abrir mão do dispositivo se o gesto garantir a aprovação do projeto no Senado.

Collins diz não ter decidido ainda como votará, uma vez que o projeto ainda sofrerá emendas antes de chegar ao plenário do Senado. Mas seu voto será crucial numa Casa onde os republicanos têm uma estreita maioria de 52 a 48.

Analistas preveem que o Senado irá votar o projeto de reforma tributária dos republicanos depois do feriado do Dia de Ação de Graças, que será comemorado na quinta-feira (23), ou no começo de dezembro.

Na semana passada, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto diferente de reforma tributária. Fonte: Associated Press.