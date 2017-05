Cartório Ayache é referência em segurança e agilidade durante curso promovido pelo TJMS

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Escola Judicial (Ejud-MS), promoveu nos dias 11 e 12 o curso “A Responsabilidade do Poder Judiciário na Fiscalização das Serventias Extrajudiciais”, ministrado pelo Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do TJSP, para os magistrados de MS, onde tiveram a oportunidade de receber conhecimentos na teoria e na prática sobre o tema, visitando o Cartório Ayache (3º Tabelionato de Notas da Capital), que se destaca pela qualidade e segurança com os registros públicos.



Na abertura do curso participaram o corregedor-geral de justiça, Des. Romero Osme Dias Lopes, o Diretor Geral da Ejud-MS, Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, e também a Desa. Maria Isabel de Matos Rocha, além do juiz auxiliar da Corregedoria, Fábio Possik Salamene.

Os 42 magistrados que fizeram o curso realizaram na última sexta-feira (12/05) uma visita guiada no Cartório Ayache para vivenciar a prática correicional com a finalidade atender o programa de formação continuada, para fins de aperfeiçoamento na carreira da magistratura.

O curso “A Responsabilidade do Poder Judiciário na Fiscalização das Serventias Extrajudiciais”, foi conduzido pelo Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do TJSP, que tem larga experiência com as correições nas serventias paulistas. Na sua avaliação, o Cartório Ayache (3º Tabelionato de Notas da Capital) atende todos os requisitos para realizar os serviços notariais com rapidez, comodidade e segurança para o usuário.

Ele se mostrou impressionado, durante a visita guiada, pela modelagem e organização dos registros públicos empregada pela equipe gerenciada pelo tabelião Dr. Ely Ayache.

Ele lembrou também que a atribuição dos juízes como corregedor permanente muitas vezes é pouco lembrada. Ele também exaltou a iniciativa da Ejud-MS em qualificar os magistrados sobre este tema tão importante.

“O juiz, quando selecionado no concurso, pensa que irá apenas fazer sentenças e de repente ele descobre que dentre suas atribuições tem a de fiscalizar os cartórios extrajudiciais, muitas das vezes. E esta atuação de fiscalizar um cartório, que não é aquele do fórum, não é algo tão natural para o juiz. Ele precisa ter uma capacitação, um aperfeiçoamento e assim assimilar melhor as questões. Eu vejo que a iniciativa da Escola Judicial de MS é muito interessante. As Escolas Judiciais são o local adequado para difundir, orientar e aperfeiçoar os juízes que são corregedores permanentes, nesta atividade, trazendo questões básicas que vão permitir a estes juízes exercer a tarefa constitucional de fiscalizar os cartórios extrajudiciais com exatidão”.

O tabelião Ayache se sentiu honrado, pela organização do curso ter escolhido o 3º Tabelionato de Notas da Capital como referência de qualidade e segurança. "Foi um honra, e uma grande responsabilidade, porque isso chancela o trabalho de registro de notas que eu e a minha equipe estamos fazendo junto ao município de Campo Grande".

Ele destacou que os magistrados que realizaram o curso elogiaram a modernidade da estrutura, que conta com acessibilidade, amplo estacionamento, monitoramento com circuito fechado e arquitetura sustentável, finalizou Ayache.

