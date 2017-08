Cartilha orienta jovens estudantes a buscarem seus direitos de consumidor

Com uma linguagem acessível, contendo ilustrações e atividades que permitirão a fácil compreensão, a Cartilha do Jovem Consumidor foi lançada nesta tarde (29), em ato da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande. Serão distribuídos oito mil exemplares para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Durante o ato de lançamento, que aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância desse material.

“A lei que protege o consumidor é recente, de 90, e apesar de todos os órgãos de defesa ainda existem milhares de consumidores que não conhecem seus direitos e acabam ficando no prejuízo quando existem ruídos na relação de consumo. Essa cartilha dará aos nossos jovens as ferramentas corretas para eles utilizarem na sua vida, já que nos tornamos consumidores desde o momento em que nascemos. É importante o cidadão saber, desde cedo, que ele não tem apenas deveres, mas direitos e ferramentas para assegurá-los”, disse o chefe do Executivo.

O subsecretário Valdir Custódio, que coordena o Procon Municipal, se faz indispensável levar esse tipo de informação ao público jovem. “Dada as funções legais do Procon, que é um braço da educação, avaliamos que esses estudantes do nono ano já estão inseridos no mercado de consumo. Eles já são consumidores reais e, se nós queremos ter cidadãos bem educados e cientes das leis, devemos começar introduzindo informações por meio da educação. Há muito tempo escuto a frase de que ‘O Brasil é o país do futuro’ e que ‘O caminho para esse futuro é a educação’. Então, se faz indispensável agirmos para conscientizar essa geração sobre os direitos e deveres do consumidor”, pondera.

A estudante Isabela Ferraz, 14 anos, disse que apesar de se considerar uma consumidora ativa, não sabe de fato onde recorrer caso tenha qualquer problema. “Eu não sei onde buscar meus direitos. Acho que a gente só desperta pra isso quando acontece alguma coisa. Gostei da cartilha e acho que agora me sentirei mais segura e respeitada na hora de fazer uma compra e precisar reclamar”, avalia a jovem.

Marcelo Guilherme, 16 anos, também estudante da Reme, disse que em sua casa todos conhecem bem os seus direitos de consumidor. “Meus pais são bem exigentes quando fazem uma compra, principalmente na internet. Estão sempre lendo tudo para saber se na hora de surgir um problema não vão ficar na mão. Acho importante essa orientação, mas sei que a maioria dos meus colegas não tem essa noção e a cartilha vem para mostrar a eles o que devem fazer se tiverem problemas”, explica.

Presente no lançamento do material, o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, reconhece a importância da cartilha para compensar a falta de informação principalmente para os mais jovem. “Existe uma lacuna entre os mais novos e mais velhos, em que não houve uma difusão da informação e essas pessoas ficaram desamparadas e sem saberem que têm direitos. A iniciativa da prefeitura é louvável e merece nosso reconhecimento, já que permitirá aos jovens serem multiplicadores das informações que irão adquirir e ainda vão levar aos seus familiares o que descobriram”, aponta.

A secretária Ilza Mateus explica que a partir do início do mês de setembro o Procon Municipal percorrerá as 95 escolas da Rede para distribuir as cartilhas e ministrar palestras abordando o tema. “A iniciativa vai permitir a todos os nossos estudantes do nono ano mais conhecimento sobre a relação de consumo. Isso fortalece o desenvolvimento dessa geração quanto a seu papel de cidadão”, disse a titular da Semed.

A Cartilha

O material, com 20 páginas, traz informações sobre produto, serviços, fornecedor, relação de consumo, serviço público, nota fiscal, prazos para reclamar, compras pela internet, meia-entrada, atendimento prioritários, entre outros temas.

O objetivo é incentivar a inclusão, no currículo escolar, de noções básicas de direito do consumidor. Tem como público o jovem consumidor. O jovem estudante possui o papel fundamental de dinamizar e motivar o processo de conscientização dos direitos, pois costumam participar e compartilhar suas opiniões com mais facilidade, além, é claro, de serem disseminadores natos. O material estará disponível em aplicativo para ser baixado no celular.

O ato de lançamento da Cartilha do Jovem Consumidor contou com a presença do delegado de Defesa do Consumidor, Elton Galindo; do diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso; do vereador Francisco Veterinário e do subprefeito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos.

Veja Também

Comentários