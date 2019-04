Cartilha de Tributação na Advocacia será lançada nesta quinta com palestra de Delegado da Receita Federal

Evento será Plenário da OAB/MS - Divulgação

A Comissão de Assuntos Tributários (CATRI) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nesta quinta-feira (4), às 18 horas, o lançamento da Cartilha de Tributação da Advocacia. O evento contará com palestra do Delegado-Adjunto da Receita Federal Henry Tamashiro de Oliveira.

A Cartilha traz informações pormenorizadas sobre a carga tributária dos advogados autônomos, dos associados, das sociedades de advogados, do Simples Nacional na advocacia, além das implicações do não recolhimento correto de tributos.

De acordo com o Presidente da Catri, Daniel Iachel Pasqualotto: “A constante alteração da legislação tributária faz com que os advogados e escritórios assumam uma série de compromissos para o correto controle e adimplemento de obrigações fiscais. Nosso objetivo foi, assim, compilar as informações mais recentes e apresentá-las de forma objetiva para que os advogados possam se aprimorar, realizar seu melhor planejamento tributário e servir de referência para atuação profissional”.

Durante o evento, aproveitando o período de entrega das Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (até 30 de abril), será realizada palestra com o Delegado-Adjunto da Receita Federal para esclarecer questões acerca do Imposto de Renda.

O evento será às 18 horas no Plenário da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4700.