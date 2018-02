Agentes penitenciários podem baixar cartilha de procedimentos e formulários para porte de arma de uso restrito

Após preenchidos, os requerimentos do interessado, juntamente com as guias pagas, devem ser encaminhados à Divisão de Recursos Humanos da Agepen, com o restante da documentação prevista nas normas vigentes - Foto: Tatyane Santinoni

Uma cartilha explicativa sobre procedimentos necessários para aquisição, transferência e registro de armas de fogo de uso restrito para agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul foi elaborada e disponibilizada no site da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), no campo Downloads, lateral esquerda da página.

Para facilitar o acesso, os documentos para preenchimento também podem ser baixados no mesmo local. Elaborada pela Corregedoria Geral da Agepen, a cartilha especifica quais guias devem ser pagas e como emiti-las.

No item Porte de Arma, estão disponíveis todos os formulários indispensáveis para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito; além do formulário do Exército para cadastramento da arma.

Após preenchidos, os requerimentos do interessado, juntamente com as guias pagas, devem ser encaminhados à Divisão de Recursos Humanos da Agepen, com o restante da documentação prevista nas normas vigentes.

A Portaria Agepen nº 09 de 12 de Julho de 2017, que regulamenta o porte de arma de uso restrito, está disponível no site – campo Legislação (linha superior da página), item Portarias.

Para mais esclarecimentos, os servidores podem entrar em contato com a Corregedoria Geral da Agepen pelo telefone (67) 3901-3493 ou pelo e-mail corregedoria.ccaap.portedearma@agepen.ms.gov.br.