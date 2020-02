Cartão Pnae trará mais agilidade na compra de alimentos pelas escolas estaduais

Campo Grande (MS) – O Cartão Pnae é uma ferramenta, criada pelo Banco do Brasil a pedido do Ministério da Educação (MEC), que permite uma nova forma de realizar o repasse dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para as unidades escolares da rede estadual e municipal de ensino, mais rápida e transparente.

Além de mais agilidade nos pagamentos dos gêneros alimentícios, já que o uso do Cartão Pnae permite a liquidação automática e direta das despesas em favor do estabelecimento comercial; também será possível mais controle sobre a destinação dada aos recursos, já que todos os pagamentos realizados com o cartão trazem a identificação dos estabelecimentos comerciais destinatários dos créditos.

O projeto que iniciou em 2019, como projeto piloto nos Estados da Bahia e de São Paulo deverá começar a funcionar no Mato Grosso do Sul em 2021. Nesta primeira etapa a Semagro deve montar uma estratégia para, juntamente com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), levar as informações para os produtores do Estado e realizar treinamento sobre o uso dessa nova ferramenta.

Gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o PNAE oferece merendas escolares e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

