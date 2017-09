Carros clássicos e brincadeiras das antigas são atrações deste domingo no Bosque dos Ipês

Encontro de carros antigos, homenagem a saudosa Kombi, motos, show de rock, exposição de miniaturas, demonstração de resgate e muitas brincadeiras com gostinho de nostalgia, são as atrações do Salão do MiniAutomóvel para este domingo (17) no Shopping Bosque dos Ipês. O evento, que começa às 10h e vai até às 18h, pretende reunir pelo menos 100 veículos antigos, com destaque para a Kombi que será a estrela da festa.

Além da exposição que está dentro do shopping, com cerca de 4 mil miniaturas e carrões de verdade como um Audi R8 V10 Plus, um superesportivo de R$ 1,2 milhão, do Nissan GT-R Godzilla, um puro-sangue japonês, do Chevrolet Camaro Fifty, edição comemorativa dos 50 anos dessa lenda sobre rodas entre outros carros clássicos, os organizadores do Salão do MiniAutomóvel resolveram fazer um dia diferente para os visitantes.

Com início previsto para as 10h deste domingo (17), o evento começa com a exposição dos carros antigos. As Kombis, veículos cheios de histórias e que viraram “cult” depois do fim de sua fabricação, ficarão estacionadas em destaque e haverá um concurso para escolher as três mais enfeitadas e bonitas. Cada uma levará um troféu para casa. E entrando mais ainda no clima nostálgico, acontece o circuito de “Brincadeiras das Antigas”, onde as crianças, acompanhadas de seus pais ou responsáveis, poderão curtir passeios de bicicletas, pular corda, brincar de cabo-de-guerra, bolinha de gude entre outras atividades. “A ideia é que pais e filhos deixem seus celulares de lado e brinquem juntos. Interação total para unir mais as famílias. Nada de jogos eletrônicos. O negócio aqui é brincar de verdade”, explica o treinador da Move4Life Gustavo Monteiro, que vai cuidar dessa parte do evento.

Trânsito seguro

Aproveitando o início da Semana Nacional do Trânsito no dia 18 de setembro, será realizado por uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul uma demonstração de salvamento veicular padrão WRC WORLD Rescue Challenge, técnica de resgate mundialmente difundida e que envolve veículos acidentados e pessoas presas em ferragens. Para dar maior realismo a demonstração, um cenário é montado no local, utilizando carros de verdade e equipamentos especiais. O público consegue assim ter a noção do que acontece em um acidente e o trabalho realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros para salvar vidas. A demonstração está prevista para acontecer no período da tarde.

Ainda com o foco na prevenção de acidentes, estão disponíveis para os visitantes dois simuladores de direção do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Mato Grosso do Sul, onde é possível experimentar uma aula de direção gratuitamente. Esse equipamento, obrigatório na formação de novos motoristas, proporciona uma ótima experiência ajudando o futuro condutor de veículos a ter mais segurança e assertividade em situações de emergência além de testar os conhecimentos teóricos das regras de trânsito e a utilização do correta dos equipamentos obrigatórios dos veículos. O simulador permite ainda que se dirija em situações limites como curvas fechadas, forte chuva e neblina, tudo em um ambiente controlado e seguro.

Sobre o Salão do MiniAutomóvel

A segunda edição do Salão do MiniAutomóvel – evento único no Brasil e que reúne um acervo com cerca de 4 mil miniaturas e algumas supermáquinas em tamanho real está agitando a capital de Mato Grosso do Sul. O evento que começou no dia 1 de setembro e vai até o dia 24 de setembro no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande (MS), conta com o apoio do Senai, Denatran, GM, Nissan, Audi, Ford e de colecionadores de miniaturas e carros antigos. Além das réplicas dos autos em diferentes escalas, desde menores 1:87 até as grandalhonas 1:6, o destaque desta edição é a exposição de superesportivos em tamanho real como Nissan GT-R (Godzilla), Audi R8 V10 Plus e a versão especial de 50 anos do Chevrolet Camaro.

O Senai-MS, patrocinador oficial do evento, colocou motores, simuladores, peças automotivas de diferentes tamanhos e formas com objetivo de mostrar a tecnologia envolvida no coração de um automóvel. Em parceria com Denatran e Detran-MS o Salão do MiniAutomóvel também tem outro espaço educativo e interativo com um simulador de direção onde os visitantes podem experimentar gratuitamente o equipamento. Para os visitantes kids a interatividade é uma pista Hot Whells, aberta para desafios diários.

A primeira edição do Salão do MiniAutomóvel foi realizada em fevereiro de 2016, no Shopping Bosque dos Ipês, reunindo cerca de 3 mil miniaturas e carros antigos especiais em tamanho real, atraindo um público estimado de 150 mil pessoas. Neste ano os organizadores do evento esperam um público muito maior, já que o evento cresceu em tamanho e qualidade. “São 13 espaços temáticos, participação de novos colecionadores, além da presença dos superesportivos especiais, carros antigos e off-road exclusivos. E quanto às miniaturas há réplicas icônicas e inéditas, itens raros que não estão disponíveis nas gôndolas de lojas de brinquedos, como por exemplo um Rolls-Royce Phanton com cerca de 30 centímetros cravejado com cristais Swarovisk e feito especialmente para esta edição do evento”, explica o jornalista Paulo Cruz, criador do evento.

Uma viagem no tempo e na história

Os visitantes do Salão do MiniAutomóvel fazem uma verdadeira imersão pela história da indústria automotiva. Para isso foram criados totens informativos em cada ambiente temático, além é claro, da imagem concreta dos veículos, em diferentes escalas. Logo na entrada está uma réplica vinda da Alemanha e com certificado de originalidade, do primeiro automóvel do mundo, o Benz Patent-Motorwagen, criado por Karl Benz. Para recepcionar e impactar visualmente o visitante uma pista com mais de 10 metros de altura em tamanho real, como se fosse uma pista da Hot Whells gigante e o convite para apreciar as cerca de 2,5 mil miniaturas da maior fabricante de carrinhos de ferro do mundo.

Em seguida o visitante é automaticamente levado a reviver momentos marcantes do cinema em que as máquinas sobre rodas protagonizaram muitas cenas. Os carros do Batman, os DeLorean do filme de Volta para o Futuro, a coleção completa dos carros da série Velozes e Furiosos, e Ecto 1 do Caça-Fantasmas e até os carros dos Simpsons, estão no Salão.

Ao lado, os superesportivos que fazem muitos adultos sonharem de olhos abertos. E, como velocidade é o tema em questão os carros de corrida como: Fórmula 1, clássicos de Le Mans e a coleção dos carros do Airton Senna, levam o público a lembranças gloriosas. Ainda neste espaço modelos da Nascar, Stock-Car e os representantes de Rallys. Hot Hods, Mucle Cars e os mais emblemáticos Clássicos do Mundo também tem sua história retratada por belíssimas e raras miniaturas.

Na indústria nacional, clássicos brasileiros que marcaram época, como o Fusca, Opala, Kombi, entre outros. Para quem curta os carros da Lego, há um Fusca e uma Kombi que impressionam pelo número de peças e detalhes. No espaço dos Veículos Militares, uma coleção especial de blindados e centenas de viaturas do Corpo de Bombeiros com soldados de chumbo retratando o trabalho desses homens. Viajando para o campo as máquinas agrícolas também ganharam destaque num espaço interativo com trator em tamanho real para as crianças interagirem à vontade. Picapes, veículos de serviço (caminhões, táxis, ônibus também estão representados em diferentes escalas). E, para finalizar, os amantes das duas rodas também tem seu espaço garantido com uma bela coleção de motocicletas que fazem parte do acervo do Salão do MiniAutomóvel.

Segundo Scheila Canto, jornalista e também organizadora do evento, a ideia é levar a exposição para outras cidades do Brasil. “Já temos um ótimo acervo e novas peças estão sendo agregadas. Este ano tivemos apoio de três montadoras e também de outros importantes parceiros e isso vai nos ajudar a viajar com o Salão do MiniAutomóvel pelo País. Em breve divulgaremos as novidades”, finaliza Scheila Canto.

