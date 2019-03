Carros alegóricos bloqueiam saída de ônibus da Rodoviária Novo Rio

Quatro carros alegóricos de duas escolas do Grupo A que desfilaram ontem (1º) à noite provocaram confusão no trânsito na região da Rodoviária Novo Rio, na zona portuária da cidade. Os carros das escolas de samba Unidos da Ponte, que abriu o desfile, e da Alegria da Zona Sul teriam de entrar no barracão das escolas que ficam na Rua Almirante Mariath, mas passaram direto e foram pela Avenida Rodrigues em direção à Rodoviária.

O trajeto errado dos carros alegóricos resultou no fechamento do acesso de chegada e de partida dos ônibus em direção às praias da Região dos Lagos, que tem o maior movimento, e para cidades do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, entre outras. O tráfego na Avenida Rodrigues Alves afunilou, refletindo-se num grande engarrafamento de ônibus e de carros.

De acordo com o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Joaquim Dinis, os carros alegóricos teriam de ficar estacionados na Rodrigues Alves, bem antes do acesso à Rodoviária Novo Rio, que seriam escoltados por batedores em motos da Guarda Municipal do Rio e da CET-Rio.

“Ao irem direto pela Rodrigues Alves os quatro carros alegóricos fecharam o acesso à Rodoviária Novo Rio, por 40 minutos provocando grande de atraso nos ônibus. Todo o registro do ocorrido foi encaminhado à Riotur [Empresa de Turismo do Rio de Janeiro] que vai aplicar às sanções à Lierj [Liga das Escolas de Samba do Rio Janeiro]”, avaliou Dinis.

O consórcio Novo Rio, que administra a Rodoviária Novo Rio está orientando aos passageiros que remarquem as passagens junto às empresas de ônibus. A concessionária informou que o tempo de atraso na saída dos ônibus na Rodoviária Novo Rio chegou a duas horas.

De acordo com a concessionária, mais de 500 mil passageiros passarão pela Rodoviária Novo Rio durante o carnaval. Quase 9 mil ônibus foram programados por 41 empresas para atender à demanda, a partir da última quinta-feira (28). Nesta sexta feira, estavam programados 44 mil embarques.