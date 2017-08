Carro invade casa na zona leste de SP e mata PM aposentada

Uma policial militar aposentada foi morta após ter sido atropelada por um carro que invadiu sua casa na manhã desta quinta-feira, 3, no Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. A vítima dormia no momento do acidente e morreu na hora.

De acordo com informações do 53º Distrito Policial (Parque do Carmo), que investiga o caso, por volta das 7h, o motorista perdeu o controle de seu veículo. Ele invadiu a residência da policial, identificada apenas como Elaine, que foi prensada pelo carro e não resistiu aos ferimentos.

O motorista, que ainda não teve o nome divulgado, é suspeito de dirigir embriagado. Ele foi preso em flagrante e, por volta das 10h, conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), para realizar exames para confirmar se estava ou não alcoolizado.

