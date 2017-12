Carro invade calçadão em Lages (SC) e atropela 6

Um motorista em alta velocidade invadiu um calçadão e atropelou pelo menos seis pessoas no município de Lages, na Serra Catarinense, a aproximadamente 220 quilômetros de Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou gravemente ferida e o motorista, identificado como Giovanni Oliveira Fornari, de 41 anos, morreu no hospital em decorrência do confronto com os policiais.

Por volta das 14 horas de ontem, um Sandero prata avançou sobre uma multidão que estava no Calçadão Túlio Fiúza de Carvalho, no centro de Lages. No trajeto, cinco pessoas foram atingidas pelo automóvel, que seguiu por uma rua próxima, cruzou pelo calçadão da Praça João Costa, seguiu por outra via e, em uma esquina, chocou-se com uma motocicleta pilotada pelo sargento da PM Joel Alves de Souza, de 48 anos. O agente foi arrastado por cerca de quatro metros.

De acordo com a PM, o motorista deixou o veículo e foi cercado por policiais que o perseguiram e acabou atingido por um tiro na região do abdome. Os soldados alegaram legítima defesa. O motorista e os seis atropelados foram atendidos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Uma mulher de 33 anos está em estado grave por múltiplos traumatismos.