Carro invade aeroporto e quase colide com avião

Um carro invadiu a área interna do aeroporto de Presidente Prudente na madrugada desta quinta-feira, 27, e quase colidiu com um avião que se preparava para aterrissar na pista. A aeronave foi obrigada a abortar o pouso e aguardar a retirada do veículo.

De acordo com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), ao ser avisada de que havia uma luz na pista a torre de controle "comunicou o Corpo de Bombeiros e o setor de vigilância do aeroporto, que imediatamente foi ao local e escoltou o carro até o terminal".

Para chegar à pista de pouso, o veículo - um Gol preto com placas de Pirapozinho (SP) - saiu descontrolado no prolongamento da Avenida Coronel José Soares Marcondes, arrebentou o alambrado do aeroporto e ainda atravessou uma área de terra.

O veículo tinha ao volante um estudante de medicina de 32 anos que acabou preso. Ele estaria embriagado e sofreu ferimentos leves. O motorista foi levado para a Delegacia da Polícia Federal onde permanece à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia nesta tarde.