Carro capota e pega fogo, mas polícia resgata vítimas

Policiais militares conseguiram salvar duas pessoas que estavam presas às ferragens de um carro em chamas, após um acidente de trânsito. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 7, no centro da cidade de Itaperuna, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Agentes do 29° Batalhão da Polícia Militar, que fica no município, notaram o acidente de trânsito através de câmeras de monitoramento. Com a batida, o automóvel capotou e pegou fogo. Quatro pessoas estavam dentro do veículo. Duas conseguiram escapar, mas outras duas ficaram presas às ferragens.

A patrulha chegou ao local antes do Corpo de Bombeiros. Diante da urgência de salvar as vítimas, o sargento Jorge Emiliano Magalhães e os cabos Ronaldo Adriano Ramos Galoni e Thiago Gomes Vieira conduziram o resgate dos dois passageiros restantes.

As vítimas foram levados ao Hospital das Clínicas de Itaperuna.

Veja Também

Comentários