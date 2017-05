Carro cai em córrego em Santo André, na Grande São Paulo

Um veículo caiu dentro de um córrego na Avenida dos Estados, em frente à sede da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa), no município da Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 22. De acordo com os bombeiros, o motorista conseguiu sair do carro sem ferimentos. Chovia no momento do acidente, assim como na capital paulista.

Não há previsão para retirada do veículo, que ficou parcialmente submerso. Havia o registro de um trecho lento no local por volta das 6h45, mas não ocorria bloqueio da via. A ocorrência do acidente foi registrada por volta das 6h.

