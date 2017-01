Carro-bomba provoca forte explosão em Esmirna, na Turquia

Segundo as autoridades turcas, mais de 40 pessoas que moram na cidade já foram interrogadas até o momento sobre o ataque / Divulgação

Ao menos duas pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas na explosão de um carro bomba em Esmirna, na Turquia, nesta quinta-feira (5). O atentado ocorreu próximo a um tribunal da cidade turca e as vítimas fatais seriam um policial e um funcionário do tribunal. Dois supostos terroristas também foram mortos e a polícia está atrás de um terceiro, que teria fugido após a ação. As informações são da Agência ANSA.

Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia e muito visitada por turistas por conta de seu belo litoral. Ninguém reivindicou o ataque ainda, mas o território turco vem sofrendo com ataques de carros-bomba em diversas cidades. Além disso, Esmirna está sendo alvo de várias operações policiais em busca do homem que realizou um ataque terrorista no dia 1º de janeiro, em uma boate de Istambul, em ação que deixou quase 39 mortos.

Segundo as autoridades turcas, mais de 40 pessoas que moram na cidade já foram interrogadas até o momento sobre o ataque.

O Ministério das Comunicações da Turquia impôs censura à mídia nas informações sobre a explosão do carro-bomba. Como está em estado de emergência, o governo turco usa a censura em casos considerados "terroristas". No entanto, a agência oficial de notícias Anadolu, confirmou que dois extremistas foram mortos por forças policiais.

