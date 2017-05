Carro bomba explode no sul da Tailândia e deixa mais de 50 feridos

Um carro com explosivos explodiu do lado de fora de um shopping center nesta terça-feira, no sul da Tailândia, ferindo mais de 50 pessoas e deixando um prédio danificado.

De acordo com o porta-voz do Exército, suspeitos armaram um queima de fogos para distrair os transeuntes antes de explodir o automóvel no centro da cidade de Pattani. Segundo as redes de televisão locais, não há mortes confirmadas.

Separatistas muçulmanos têm praticado uma insurgência sangrenta nas três províncias do sul do país, as únicas na Tailândia em que a minoria supera o maior grupo religioso, budista. Mais de 6,5 mil pessoas foram mortas em conflitos religiosos no país desde 2004. Fonte: Associated Press.

