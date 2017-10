Carro atropela pedestres próximo ao Museu de História Natural de Londres

Um carro atingiu pedestres que estavam em frente ao Museu de História Natural em Londres neste sábado. De acordo com a polícia, algumas pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi detida no local. Ainda não há informação se o ocorrido foi um acidente ou um ataque terrorista.

O atropelamento aconteceu às 14h20 no horário local (10h20 em Brasília) num dia em que o museu central de Londres geralmente está repleto de pedestres, incluindo turistas. Fotos do local mostraram um carro prata amassado e um homem sendo preso no chão fora do museu.

A polícia disse que ainda estão trabalhando para estabelecer a causa e as circunstâncias do acontecimento e que mais detalhes serão divulgados mais tarde.

Não houve nenhuma declaração imediata sobre o número de feridos ou a gravidade. O nível oficial de ameaça terrorista de Londres está definido como "grave", indicando que um ataque é altamente provável. Fonte: Associated Press

