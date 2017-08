Carro atropela multidão de manifestantes em protesto violento em Charlottesville

Um carro atropelou uma multidão de manifestantes supremacistas e opositores que se reuniram no centro de Charlottesville, no estado de Virgínia (EUA), horas depois de governador do estado, Terry McAuliffe, declarar estado de emergência sobre os violentos confrontos. De acordo com autoridades da cidade, há diversos feridos.

A manifestação planejada por um grupo de supremacistas brancos visava protestar contra a remoção de uma estátua do general confederado Robert E. Lee em Charlottesville.

A polícia ordenou que as multidões se dispersassem quando cenas caóticas e violentas entraram em erupção em torno da cidade. Grupos entraram em confronto em lutas de braço, com bastões e jogaram caixas de jornais um ao outro. Alguns carregavam paus e escudos, e usavam capacetes.Fonte: Dow Jones Newswires

