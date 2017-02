Carreta invade pista, bate em veículos e deixa um morto na Dutra

Uma pessoa morreu após o acidente entre uma carreta e seis veículos na Rodovia Presidente Dutra na noite desta terça-feira, 14. O acidente ocorreu por volta das 22h30 na altura do quilômetro 211, na região de Guarulhos (SP), no sentido Rio de Janeiro. A ocorrência provocou grande congestionamento e o fluxo ficou normalizado apenas por volta das 5h desta quarta-feira, 15.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta que ia no sentido São Paulo perdeu o controle e invadiu a pista contrária. O veículo colidiu com uma moto e cinco carros. O motociclista morreu no local. O nome da vítima não foi informado pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos graves nos demais veículos.

O acidente bloqueou a Dutra nos dois sentidos. No sentido Rio de Janeiro, a lentidão chegou a quatro quilômetros. Já em direção à capital paulista, o fluxo de veículos somente foi normalizado às 5h.

Veja Também

Comentários