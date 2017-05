Carolina Oliveira, Flavio Samelo, Gianluca Perino, Paloma Bernardi e Rhaisa Batista entram para a tripulação da Família Schurmann!

Entre os dias 3 e 17 de maio, a Família Schurmann receberá em sua “casa” – o veleiro Kat – amigos e fãs famosos entre os brasileiros. Com o inédito Conexão Schurmann, estrelas e influenciadores passarão por uma experiência de desapego e sustentabilidade, enquanto descobrem o paradisíaco litoral nordestino de uma forma diferente e exclusiva. Estarão a bordo: a atriz, bailarina e cantora Carolina Oliveira; o fotógrafo de skatistas e arte urbana Flavio Samelo; o chef, protagonista do “The Bachelor Brasil” e sócio-fundador do Café de La Musique Gianluca Perino; a atriz Paloma Bernardi, e a atriz e modelo Rhaisa Batista. A nova aventura Schurmann receberá ainda outros convidados – mantidos em segredo até seus respectivos embarques – para atividades únicas em pontos especiais do roteiro.

“Acabamos de concluir uma nova volta ao mundo, tendo a bordo nosso neto Emmanuel e outros tripulantes mais jovens. Foi uma experiência incrível! Que geração ativa, curiosa e, ao mesmo tempo, atenta e preocupada com questões sustentáveis”, lembra Vilfredo Schurmann. “Assim como eles ficavam fascinados pelas belezas e diversidade de espécies encontradas no fundo do mar de águas cristalinas, nossos jovens também se indignavam ao se depararem com a invasão de lixo em uma ilha remota e deserta”, exemplifica Heloisa Schurmann. Essas reações se repetiam também fora do veleiro Kat com milhares de seguidores curtindo, comentando e compartilhando os conteúdos da Expedição Oriente, publicados nos canais digitais da Família Schurmann.

Esse comportamento da tripulação e dos seguidores digitais acabou inspirando a criação do Conexão Schurmann– um projeto inédito, envolvendo amigos e fãs da Família, capazes de potencializar ainda mais o engajamento a favor da sustentabilidade. “Até o dia 17 de maio, o Kat será a moradia de estrelas e influenciadores amigos, que poderão ampliar ainda mais o alcance de mensagens e experiências positivas vividas durante uma aventura como essa”, comemora David Schurmann. A bordo, alguns desafios a serem enfrentados pelos convidados, como o desapego e um comportamento mais sustentável, claro. Banhos rápidos e outros cuidados para evitar o desperdício de água estão entre as normas da casa flutuante.

Se para algumas pessoas, essas são regras “radicais”, para a Família Schurmann, são medidas recompensadoras. Mergulhar com baleias e golfinhos e ter o privilégio de ver o sol nascer (e se por) em um cenário de tirar o fôlego são alguns dos momentos inesquecíveis, vivenciados pelo jovem Emmanuel Schurmann, youtuber da Família, durante a Expedição Oriente. Agora, também a bordo do veleiro Kat, os integrantes do Conexão Schurmannpassarão por momentos espetaculares no Nordeste brasileiro, lindamente representado por praias de Alagoas e Pernambuco.

Os convidados da Família Schurmann embarcarão em Maragogi, de onde partirão ao lado de Vilfredo e Heloisa, que estarão acompanhados pelos filhos, o cineasta David e o campeão de windsurf Wilhelm, e pelo neto Emmanuel. Na ocasião será apresentada a parceria com a Samsung na ação Conexão Schurmann, que tem como objetivo amplificar as experiências da viagem por meio da tecnologia. Todos os tripulantes receberão smartphones Samsung, além de um kit de wearables contendo a nova câmera Gear 360, um óculos Gear VR com controle, o smartwatch Gear S3 e um Gear Fit 2, que contam com o que há de mais moderno e inovador para tornar essa jornada ainda mais incrível.

Tanto a família Schurmann quanto os influenciadores estarão presentes na expedição irão compartilhar com o público essa experiência, que será divulgada nas redes sociais da Samsung. A ação foi organizada em parceria com a agência Isobar. “A Samsung inova mais uma vez ao se unir nessa aventura que vai levar aos tripulantes e aos fãs de todos os envolvidos momentos únicos, marcantes e cheio de experiências inesquecíveis”, comenta Renata Mello, Gerente de Marketing da Divisão de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil

De Maragogi, os convidados seguirão pela costa pernambucana e navegarão até o fascinante arquipélago de Fernando de Noronha, onde a aventura se encerra com uma festa especial na famosa e premiada Pousada do Zé Maria. O roteiro do Conexão Schurmannprevê mergulhos, luaus, visitas a centros culturais e ambientais, caminhadas e muitas aventuras.A inesquecível experiência será compartilhada, em tempo real, pelos próprios influenciadores em suas redes sociais. Além disso, a primeira edição do projeto dará origem a uma websérie, dirigida por David Schurmann, cineasta que também assina a nova série 'Expedição Oriente” – veiculada em toda a América Latina pelo canal National Geographic – e o filme "Pequeno Segredo", selecionado para representar o Brasil no Oscar 2017.

Veleiro Kat

Projetado e desenvolvido por brasileiros, o veleiro Kat foi uma das peças fundamentais da recente Expedição Oriente e será a moradia das estrelas e dos influenciadores do Conexão Schurmann. Reunindo elementos de alta tecnologia, inovação e sustentabilidade, o nome da embarcação é uma homenagem à encantadora Kat Schurmann, cuja história inspirou “Pequeno Segredo” – filme dirigido pelo irmão David e selecionado para representar o Brasil no Oscar.

Dentro de um espaço relativamente pequeno, a Família Schurmann apresenta ao Brasil e ao mundo soluções inteligentes de sustentabilidade, entre elas, sistema de geração de energia limpa, por meio de eólicos, painéis solares e hidro geradores; compactador de lixo reciclável; sistema de tratamento de esgoto; reaproveitamento de lixo orgânico com equipamento de compostagem para produção de adubo, e uma horta orgânica a bordo.

Se o projeto parecia ideal, na prática, durante a Expedição Oriente, o veleiro Kat superou todas as expectativas. ”Ele navega muito bem e rápido. Tem muita estabilidade. É forte e seguro, com um cockpit grande que permite manobras de vela e no leme com mais segurança”, orgulha-se Vilfredo. Entre os destaques da embarcação estão também: boa área vélica, que proporciona velocidade e performance; quilha retrátil que, quando elevada, pode diminuir de 5,20 metros para 2,20 metros de calado, possibilitando entrar em rios e lugares inacessíveis se tivesse o tamanho máximo fixo e sem flexibilidade; sistemas de navegação eletrônica e hidráulica, e acima de tudo, a qualidade dos equipamentos instalados.

Família Schurmann

Em 1984, Vilfredo e Heloísa Schurmann partiram de Florianópolis, em Santa Catarina, com os filhos Wilhelm, David e Pierre – na época, aos 7, 10 e 15 anos, respectivamente – com o objetivo de realizar um sonho: dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Em sua primeira grande aventura, os Schurmann passaram dez anos no mar. Eles navegaram por mares e oceanos do planeta, conheceram povos e culturas exóticas, enquanto os meninos cresciam e estudavam a bordo. Em 1994, retornaram à terra natal e passaram a ser conhecidos como a primeira família brasileira a completar a volta ao mundo a bordo de um veleiro.

Em 1997, a Família Schurmann partiu para outra grande aventura. Dessa vez, com uma nova tripulante: a filha Kat, então com apenas 5 anos. Magalhães Global Adventure foi acompanhada por milhões de pessoas no Brasil e em mais 43 países, via internet e TV. Durante a aventura, também foi desenvolvido o programa “Educação na Aventura” em parceria com a americana Adventure on Line, que foi indicado pela Unesco como ferramenta educacional. Depois de quase dois anos e meio no mar, o veleiro dos Schurmann chegou a Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 2000, para participar das comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, sendo recebido pelos então presidentes do Brasil e de Portugal, imprensa internacional e cerca de 3 mil pessoas.

Em 2002, a Família Schurmann iniciou pesquisas sobre o afundamento de um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial na costa brasileira. Até então, nenhuma das nove embarcações alemãs naufragadas havia sido encontrada. A primeira fase da Expedição U-513 – Em Busca do Lobo Solitário durou cinco anos e envolveu uma equipe de 35 profissionais, entre eles, mergulhadores, oceanógrafos, ex-comandante de submarinos das marinhas brasileira e alemã, arqueólogos, historiadores e cinegrafistas. Em 2009, iniciaram-se as buscas a bordo do veleiro Aysso. No dia 14 de julho de 2011, depois de diversas incursões ao mar, entre tempestades, frustrações e muitas informações, finalmente o submarino foi encontrado a 85 km da costa da Ilha de Santa Catarina, a 130 metros de profundidade. Os bastidores dessa aventura serão apresentados, ainda este, em documentário que está em pós-produção.

Com mais de 30 anos de aventuras, a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo em um veleiro – e a fazê-lo por duas vezes – embarcou no novo veleiro Kat, em 21 de setembro de 2014, retornando aos mares e oceanos do planeta para um instigante desafio: a Expedição Oriente. A mais recente aventura foi concluída em 10 de dezembro de 2016, quando a tripulação ancorou na Marina Itajaí, em Santa Catarina, após mais de 800 dias inesquecíveis, incluindo a primeira vez da Família Schurmann na gélida Antártica e na cosmopolita China, entre outros destinos marcantes e fascinantes.

