Carne bovina sem osso caiu 7,6% no atacado em janeiro

São cinco semanas seguidas de desvalorização nos preços - Reprodução

Mais uma semana de queda no mercado atacadista da carne bovina sem osso. Desta forma, são cinco semanas seguidas de desvalorização nos preços. Nos últimos sete dias, na média dos 22 cortes pesquisados pela Scot Consultoria, as cotações recuaram 1,6%. No acumulado do ano, a queda registrada é de 7,6%.

A fraca demanda no mercado doméstico impede que os frigoríficos ajustem para cima os preços da carne bovina. Contudo, a próxima semana traz expectativas mais positivas de consumo com a chegada da virada do mês. Quadro que foi já foi desenhado com o aumento nos preços da carne com osso. O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 11,77, alta de 1,3% nesta semana.



Do lado do mercado externo, as expectativas são menos otimistas. O surto de coronavírus na China fez com que as autoridades chinesas cancelassem os eventos de comemoração ao Ano Novo Lunar em todo o país, confinassem em quarentena mais de 50 milhões de chineses e limitassem o trânsito de pessoas.