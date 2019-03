Carnavalescos de Corumbá promovem ato para agradecer apoio do Estado e Prefeitura

Campo Grande (MS) – As entidades carnavalescas de Corumbá realizaram um ato de agradecimento ao Governo do Estado e a Prefeitura local pelo apoio financeiro destinado esse ano às escolas de samba e blocos, totalizando mais de R$ 1,6 milhão.

Os carnavalescos e o prefeito Marcelo Yunes destacaram a sensibilidade e o entendimento do governador Reinaldo Azambuja de investir no carnaval pela sua tradição e evento gerador da economia.

“Num momento de crise, Estado e Município foram parceiros e esse apoio nos credencia a realizar esse ano um dos melhores ou o melhor carnaval de todos os tempos em Corumbá”, afirmou o presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba), Zezinho Martins.

O encontro promovido para formalizar a gratidão das agremiações ao governador e ao prefeito da cidade foi realizado na sede da Oficina de Dança de Corumbá, na manhã deste sábado.

Um grande negócio

Segundo o carnavalesco, “esse acreditar” do poder público ao carnaval considerado o mais tradicional e animado do interior do Brasil foi fundamental para qualificar o desfile das escolas de samba, a ser realizado no domingo (03/03) e segunda-feira.

“Foram repasses de quem aposta nesse carnaval como um grande negócio, pelo seu retorno econômico, movimentando do borracheiro ao hoteleiro, e também pela qualidade e brilho dos desfiles,”, disse Martinez.

O dirigente da Liesco salientou, ainda, a coragem do prefeito Marcelo Yunes em antecipar os recursos destinados às escolas e blocos, permitindo compra de material sem ágio em São Paulo e mais tempo para preparar os enredos.

O Estado investiu um total de R$ 699 mil no carnaval corumbaense, sendo R$ 300 mil para as escolas, R$ 99 mil para os blocos e ainda R$ 300 mil para custeio de dois shows nacionais. A prefeitura liberou R$ 920 mil.

Governo presente

O vice-presidente da Liga Independente dos Blocos, Paulino Benevides, externou a gratidão dos carnavalescos ao Estado e ao Município, dizendo que as escolas e blocos já ganharam nota máxima antes mesmo de passar o portal que aciona o cronômetro do desfile.

Viktória Loraina, da Escola de Samba Imperatriz de Corumbá, destacou que o investimento público retorna para a cidade em forma de empregos – mais de mil contratados pelas entidades carnavalescas –, gera impostos e aquece todo o comércio.

Para o presidente da Fundação de Cultura, Joílson Cruz, Corumbá se preparou para realizar o melhor carnaval e o apoio do Estado foi fundamental. “O governador abriu as portas do seu gabinete para discutirmos como fortalecer a nossa festa”, frisou.

O prefeito Marcelo Yunes também destacou o aporte financeiro do Estado – “O Reinaldo Azambuja percebeu a força do nosso carnaval” – e cobrou mais apoio dos empresários a um evento do qual se beneficiam diretamente.

