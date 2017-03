Carnaval termina sem registro de mortes no trânsito de Campo Grande

Campo Grande (MS) – Em 2017, o trânsito de Mato Grosso do Sul – tanto no perímetro urbano, como nas rodovias estaduais – esteve mais tranquilo durante o período de Carnaval. O fator que mais contribuiu para isso foi a fiscalização realizada pelos órgãos competentes.

Na capital, desde a sexta-feira (24) até a quarta-feira (1º), o 17º Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) realizou ações de fiscalização para garantir uma folia segura a toda população. Segundo o balanço divulgado pelo órgão, durante os cinco dias foram registrados 94 acidentes, porém, ainda assim, não há registro de vítimas fatais.

Os dados que mais chamam a atenção são em relação à embriaguez. Nos dias de folia, 32 condutores estavam conduzindo embriagados e 13 foram presos em flagrante, ou seja, estes estavam com concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar e cometeram um crime de trânsito.

Sabendo dessa realidade preocupante, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizou ações de Carnaval com o tema “Nessa folia eu tô legal. Álcool + direção não dá samba”. A campanha tinha o objetivo de passar mensagens educativas sobre prevenção e segurança no trânsito.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, a intensificação do trabalho de fiscalização de velocidade e, em especial, de álcool e direção no Carnaval obteve um resultado positivo, já que em 2016 foram 19 flagrantes de embriaguez em Campo Grande.

“A união dos órgãos de trânsito do estado pôde proporcionar segurança à população sul-mato-grossense. Apesar dos resultados afirmarem esse êxito, nós almejamos mais: trabalhamos para que não haja acidentes, assim vidas serão salvas e evitaremos traumas às famílias envolvidas”, destacou Gerson.

RODOVIAS

Também não foram registradas mortes nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul durante o período de Carnaval. Conforme dados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), neste ano foram registrados 11 acidentes, sendo oito com danos materiais e três acidentes envolvendo vítimas com ferimentos leves e graves.

Ana Letícia Gaúna – Detran MS.

