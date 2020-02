Carnaval paulistano apresenta 'um ou outro problema', diz secretário de Cultura

Neste ano, o Município estima que 15 milhões de foliões devem acompanhar o carnaval da cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de SP

Ale Youssef, secretário de Cultura da cidade de São Paulo, afirmou nesta terça-feira, 25, que todo evento, como o carnaval paulistano, "apresenta um ou outro problema" e disse ainda que as "autoridades responderam bem aos desafios". Um dos agentes públicos envolvidos diretamente com a organização e execução do carnaval de São Paulo, Yousseff acompanhava o desfile do Galo da Madrugada, cortejo que faz muito sucesso no Nordeste e que pela primeira vez foi "importado" para as ruas da capital paulista.

Neste ano, o Município estima que 15 milhões de foliões devem acompanhar o carnaval da cidade, número que se confirmado será superior aos 14 milhões do ano passado - ao todo, serão 678 blocos de rua na capital paulista, ou 38,5% a mais do que o número registrado no ano passado.

Marcado por cenas bonitas, como a realização de uma cerimônia de casamento em pleno bloco, o carnaval de São Paulo também teve brigas, como o que interrompeu o bloco comandado pelo jogador Daniel Alves, do São Paulo, e mais de 300 presos apenas no sábado.

"O carnaval está vivendo uma explosão na cidade. Este é um carnaval inclusivo e diverso, espalhado por todas as subprefeituras. Um carnaval democrático e muito positivo", afirmou Yousseff.

Sobre os problemas relatados até o momento, ele afirmou se tratar de aprendizado. "Todo evento que envolve multidões apresenta um ou outro problema. Mas a cidade e as autoridades responderam bem aos desafios", concluiu.