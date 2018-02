Carnaval na Capital e no interior terá policiamento reforçado

O objetivo é intensificar as ações policiais para garantir e preservar a integridade dos foliões e manter a ordem pública nas rodovias e estradas estaduais durante o período de carnaval - Divulgação

A Operação Carnaval 2018, da Polícia Militar tevê início na sexta-feira, dia 09, e segue até a próxima quarta-feira, dia 15. O objetivo é intensificar as ações policiais para garantir e preservar a integridade dos foliões e manter a ordem pública nas rodovias e estradas estaduais durante o período de carnaval.

Na Capital o policiamento será intensificado nos principais pontos de aglomeração e contará com reforço de 400 alunos dos cursos de Formação de Cabos e Sargentos, que estarão atuando nas unidades, assim como na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa, onde estão previstas comemorações de Carnaval.

Já no interior do Estado, haverá o reforço de 177 policiais militares para este Carnaval. Eles serão distribuídos para atender as cidades de: Bataguassu, Fátima do Sul, Ivinhema, Costa Rica, Inocência, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho e o distrito de Piraputanga, onde ocorre uma grande concentração de foliões e turistas.

As abordagens também serão intensificadas para garantir a segurança dos foliões nas cidades e nas estradas.