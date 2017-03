Carnaval do Rio ganha novo bloco

O bloco Na Lata agita hoje (1º) a Praça Santos Dumont, na Gávea, zona sul do Rio, prestando homenagem aos catadores de materiais recicláveis, com destaque para as latinhas de alumínio. Este é o primeiro desfile da agremiação, criada este ano.

A proposta da empresa idealizadora do bloco é homenagear quem faz coisa boa pelo carnaval, como os catadores, ambulantes e demais pessoas que trabalham no período. A ideia é conscientizar o público para que participe de uma corrente do bem, informou a assessoria de imprensa dos organizadores.

O evento contará com a presença de integrantes do bloco Cacique de Ramos e dos blocos Exagerado e Empolga às 9. Os promotores prometem também uma atração surpresa durante o evento.

O Bloco Na Lata tem concentração marcada para as 11h.

