Carnaval do Rio atrai turistas de navios

Chegaram hoje (22) ao porto do Rio de Janeiro quatro navios de cruzeiro, com um total de 11 mil turistas que passarão o carnaval na cidade. Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), em fevereiro o número de turistas que chegam pelo mar vai alcançar 100 mil, em 12 navios, sendo 27 mil deles apenas entre os dias 21 e 24.

Segundo o Píer Mauá, a previsão é que esses turistas injetem US$ 30 milhões na economia da cidade no mês da folia, na que é considerada a melhor temporada de navios internacionais em 20 anos.

Os passageiros dos transatlânticos MSC Fantasia, Sovereign, Island Princess e Volendam foram recepcionados às 8h por ritmistas e passistas da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, pela Banda da Guarda Municipal e pela Corte do Rei Momo do carnaval Carioca.

Segundo o presidente da Riotur, Marcelo Alves, presente na recepção aos turistas hoje no píer, o Rio de Janeiro é o principal destino turístico do carnaval e o mais bem avaliado da América do Sul. A estimativa do órgão é que 7 milhões de pessoas curtam a folia na cidade, entre eles 2 milhões de turistas.

“Esperamos 7 milhões de pessoas circulando nos 50 dias de folia. Até agora, mais de 1.6 milhão de pessoas pularam carnaval na cidade. Isso é maravilhoso para o Rio, comprovando que somos desejo entre os turistas”.

A abertura oficial do carnaval carioca ocorreu no dia 12 de janeiro. A prefeitura se programou para 50 dias de festa.

Temporada de Navios

A temporada de navios começou em outubro de 2019. Até abril de 2020 serão feitas 112 atracações, de 37 navios, sendo 27 deles internacionais e dez brasileiros, com estimativa de 425 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. Na temporada 2018/2019, o Pier Mauá chegou a 100 atracações, de 27 navios, sendo 19 internacionais, que trouxeram 380 mil pessoas.