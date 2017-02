Carnaval do Recife tem hoje o bloco Galo da Madrugada; veja a programação

A programação do Carnaval do Recife já começou e segue até o dia 1º de março (quarta-feira de cinzas). Na agenda tem maracatu, samba, frevo, rock, música popular brasileira e muitos outros ritmos. Durante este período a cidade tem atração em diversos lugares diferentes, como o Galo da Madrugada, Patrimônio Imaterial de Pernambuco e considerado o maior bloco carnavalesco do Mundo.

A diversão acontece no Arsenal, Pátio de São Pedro, Praça da Independência, Rua da Moeda, Alto José do Pinho, Brasília Teimosa, Campo Grande, Cordeiro, Ibura de Baixo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro e Várzea.

Tem ainda programação para as crianças, com apresentações culturais, circo, orquestras e grupos musicais infantis. O polo carnavalesco infantil tem programação nos Parques da Jaqueira, Macaxeira, Dona Lindu e Santana.

No Recife Antigo, a folia tem endereço certo: o Polo Marco Zero, que este ano tem como destaques os shows de Elba Ramalho, Jorge Aragão, Alceu Valença, Lenine, Titãs, Gaby Amarantos e Jota Quest.

Confira a programação do Carnaval de Olinda para este sábado:



20h: Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

21h20: Coral Edgard Moraes e Nena Queiroga

22h40: Vanessa da Mata

23h59: Lenine

01h20: Gaby Amarantos

Confira a programação completa.

