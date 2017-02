Carnaval do carioca deverá ter chuva neste domingo

Depois de cerca de duas semanas de sol forte e muito calor, uma frente fria dá o tom do carnaval no Rio de Janeiro neste domingo (26), provocando chuva e refrescando o cenário dos desfiles dos quase 80 blocos que farão a festa dos foliões na cidade hoje.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço da frente fria pela costa da região Sudeste e o fluxo de ar quente e úmido que chega do Norte, espalham muitas nuvens pelo Rio. Em consequência, chove a qualquer hora, e há risco de temporal à tarde. Desde às 16h45 de ontem que a cidade está em estado de atenção.

Alheio à chegada da frente fria, e à chuva fraca que caia em alguns pontos da capital, os foliões se preparam para este segundo dia de carnaval e de norte a sul da cidade vários dos blocos que saíram na manhã de hoje (26) já deram início á concentração para mais um dia de folia.

No bairro do Leblon, muitos dos foliões aproveitaram a irreverência do carnaval para fazer alusão à prisão do ex-megaempresário Eike Batista, preso pela Operação Lava Jato e atualmente recluso no Complexo Penitenciário de Bangu. Vários dos foliões traziam no pescoço uma coleira com o nome do empresário e na mão um par de algemas.

Em Ipanema, entre as ruas Garcia D'Ávila e Nascimento Silva, o ponto alto hoje pela manhã foi o desfile do bloco Que Merda é Essa? Ainda no bairro, na parte da tarde, estará se apresentando um dos maiores e mais tradicionais blocos da cidade, o Simpatia é Quase Amor, que deverá arrastar pelas ruas uma legião de seguidores.

Na Barra da Tijuca, dezenas de milhares de pessoas se concentraram na Avenida do Pepê em torno do bloco Primeiro Amor, que desfila pelas ruas do bairro até por volta das 14h. A depender da meteorologia, o bloco poderá se apresentar debaixo de chuva, previstas para ocorrer em vários pontos da cidade.

A temperatura no Rio, no entanto, permanecerá estável, mas cairá um pouco. A máxima prevista para hoje não deverá ultrapassar os 32º.

