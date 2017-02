O carnaval de Salvador terá mais de 100 atrações gratuitas em seis dias de festa. A programação do chamado Carnaval Pipoca, em que os foliões não precisam pagar por blocos ou camarotes, foi apresentada hoje (14) pelo governador da Bahia, Rui Costa, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

“A nossa prioridade continua sendo o carnaval de rua, o carnaval sem cordas e, por isso o governo do estado mantém seu apoio não somente aos blocos tradicionais – como os blocos afro – e uma ajuda articulada de empresas privadas para viabilizar a saída desses blocos, priorizando o folião que não pode pagar”, disse Costa.

A folia soteropolitana possui, normalmente, atrações levadas pelos governos municipal e estadual, nos principais circuitos de carnaval da cidade: Dodô, na Barra; Osmar, no bairro Campo Grande; e Batatinha, no Pelourinho. Este último concentra a programação mais ligada às tradições, patrocinada pelo governo do estado.

O conhecido “Pelô”, um dos principais pontos turísticos de Salvador e parte do Centro histórico da capital baiana, é palco dos desfiles dos blocos de matriz africana, como o Olodum e o Filhos de Gandhy. Com financiamento do estado, definido em edital, o Carnaval Ouro Negro terá desfile de 91 entidades e dez projetos com microtrios, todos ligados a blocos culturais e projetos sociais.

Em homenagem aos 50 anos do Tropicalismo – movimento cultural baiano encabeçado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, na década de 1960 – o Pelourinho terá decoração inspirada nas cores do movimento para receber artistas consagrados. O destaque será a apresentação do cantor Gilberto Gil, na sexta-feira (24).

“Nenhum outro movimento ressaltou tanto a importância do carnaval como a Tropicália. O Tropicalismo em si já é um movimento que misturava todas as contradições e todas as vertentes com a cultura brasileira, ou seja, um verdadeiro carnaval cultural”, disse o secretário de Cultura da Bahia, Jorge Portugal.

Além do Pelourinho, os outros dois principais circuitos – Dodô e Osmar – recebem os trios elétricos em meio aos camarotes montados às margens das avenidas. Entre as atrações mais conhecidas, confirmadas hoje pelo governador, estão Ivete Sangalo, Anitta, Luiz Caldas, Claudia Leitte, Baby do Brasil, Leo Santana e Saulo.

Campanha Respeite as Minas

Outro destaque no carnaval organizado pelo governo da Bahia será o trio Respeite as Minas, cujo nome se refere à campanha encabeçada pela Secretaria de Política Para as Mulheres da Bahia, que intensificará o combate à violência contra a mulher durante os dias de carnaval.

O trio será puxado pelas cantoras Larissa Luz, Márcia Castro e Mc Carol. Além disso, a secretaria vai distribuir 400 mil panfletos bilíngues para informar os foliões sobre a respeito da campanha e orientar as mulheres sobre denúncias de eventuais ocorrências.

Segundo Rui Costa, o carnaval do estado terá financiamento dos cofres estaduais e também de empresas que pagarão, em alguns casos, 100% dos cachês de artistas que se apresentarão de graça para a população. “O governo banca aquelas atrações tradicionais, como os blocos de trio, os artistas históricos e consagrados. Mas os artistas tratados como mais famosos, esses são bancados pela iniciativa privada, a exemplo do Banco do Brasil, de cervejarias, entre outros.”

A programação do carnaval gratuito de Salvador está disponível no site www.carnaval.bahia.com.br. A festa soteropolitana terá início, oficialmente, no dia 22 de fevereiro, na Praça Municipal, onde haverá um baile de máscaras, apresentações de artistas locais e a entrega da chave da cidade ao Rei Momo.

Após o anúncio desta terça-feira, o cantor Saulo se apresentou para milhares de convidados na Concha Acústica, entre eles estudantes da rede pública estadual de ensino.

